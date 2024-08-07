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Царьград

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"Победа будет в этом году": Чеченский генерал выступил со срочным заявлением. Принято судьбоносное решение?

"Победа будет в этом году": Чеченский генерал выступил со срочным заявлением. Принято судьбоносное решение?

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сделал видеообращение из Курской области. Он вместе с одним из отрядов прибыл в приграничный район, где противник осуществил вторжение.

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