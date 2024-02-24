Голикова рассказала о росте выявляемости онкологии и сахарного диабета в РФ

За прошедший год в России медицинские профилактические осмотры помогли выявить в 1,8 раза больше, чем в 2022 году, больных онкозаболеваниями и сахарным диабетом, а также в 1,4 раза больше — сердечно-сосудистыми заболеваниями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии