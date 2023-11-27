В Петербурге запустили горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

Звонки будут приниматься в рабочее время. В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, в Петербурге с 27 ноября по 5 декабря открывается горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.
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