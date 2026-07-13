Семеноводческий центр построят возле деревни Ратмирово в 2028 году

В городском округе Воскресенске планируют построить селекционно-семеноводческий центр, который будет специализироваться на круглогодичном выращивании овощей и производстве семян высших категорий качества.
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