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Семеноводческий центр построят возле деревни Ратмирово в 2028 году

Семеноводческий центр построят возле деревни Ратмирово в 2028 году

В городском округе Воскресенске планируют построить селекционно-семеноводческий центр, который будет специализироваться на круглогодичном выращивании овощей и производстве семян высших категорий качества.

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