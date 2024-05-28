Запущен первый в мире биопроцессор на 16 органоидах мозга. С удаленным доступом

Швейцарский биотехнологический стартап FinalSpark запустил первую онлайн-платформу с удаленным доступом к биопроцессору на 16 органоидах человеческого мозгаАрхитектура нейроплатформы основана на концепции Wetware, которая объединяет аппаратное и программное обеспечение с биологическими компонентами.