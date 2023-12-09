Русские войска практически сломили сопротивление украинской армии в Авдеевке. Украинские солдаты отступают, бросая технику.
Авдеевка - всё: Солдаты бегут, Залужный - под конвоем
Комментарии
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Алекс Сэм
Как так получилось-то, что два самых близких этноса украинцы и русские воюют между собой? Как же так могли хохлам мозги засрать? Наши вообще не умеют в контрпропаганду? Грустно и больно.
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8 час.
В
Валерий
А просто, смотрите кого Россия в ответственный момент направила послами на Украину. Одни в форме ряженного атамана распивал водку, а другой активно заваливал дело, радея за создание корпуса миллиардеров за нас счет.
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6 час.
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