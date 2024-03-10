Народу не по силам ни Искра, ни Веста: Верните нормальную дешёвую Ладу, которая почти ни гниёт и не ломается. Отбоя не будет от покупателей

Если посмотреть на статистику продаж автомобилей, то наиболее популярными в России на данный момент являются модели Лады Гранта и Нива, а также новая Веста NG постепенно восстанавливает свои утраченные позиции после того, как Автоваз был вынужден остановить производство в 2022 году по известным для всех причинам.