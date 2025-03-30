Исторические напёрстки Никогда не хватаю руками горячее, даже новости, добротные рефлексы с детства.
Господа, внимание ...
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Даже интересно будет если Зеленский подпишет такое "Соглашение" - а как он будет со своими "кураторами" из Англии решать вопросы?
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10 час.
Надежда
Ну, а что наркоману, примет допинг и подпишет всем и всё!)
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6 час.
V
Valery
Трамп разбушевался. Снова грозит разбомбить Иран, и ввести дополнительные санкции против России, если она не будет следовать его указаниям.
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2 час.
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