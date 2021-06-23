Глава МИД КНР призвал к высококачественному развитию сотрудничества с Новой Зеландией

Пекин, 22 июня /Синьхуа/ -- Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И сегодня провел встречу в формате видеоконференции с главой МИД Новой Зеландии Нанаей Махутой и призвал к высококачественному развитию сотрудничества между двумя странами.