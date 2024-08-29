Потери фондового рынка Турции в августе стали самыми большими в мире

Потери фондового рынка Турции в августе стали самыми большими в миреВ месяц, когда мировые акции взлетели почти до рекордных максимумов, Турция выделяется своими удручающими показателями, поскольку сочетание высоких процентных ставок и инфляции подрывает корпоративную прибыль, пишет Bloomberg.
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