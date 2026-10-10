На Земле началась магнитная буря, россияне уже наблюдают полярные сияния

Уровень события — G1 Сегодня вечером, 10 октября, на Земле началась магнитная буря. На данный момент уровень события G1 — самый слабый по пятибалльной шкале геомагнитных возмущений.
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