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Мировое обозрение

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Samsung обвинили в манипулировании ценами на телевизоры в Нидерландах

Samsung обвинили в манипулировании ценами на телевизоры в Нидерландах

Samsung, известный производитель потребительской электроники, стал объектом судебного преследования. Ассоциация, занимающаяся защитой прав потребителей (Consumentenbond или CB), и Фонд претензий потребителей в сфере конкуренции (CCCF) в Нидерландах предъявили Samsung обвинения в манипулировании рыночными ценами.

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