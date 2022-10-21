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WADA: «Учитывая, что дело Валиевой уже стало достоянием общественности, будем поощрять РУСАДА к обнародованию информации»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отреагировало на заявление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

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