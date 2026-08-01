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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тари Исон добился судебного запрета бывшей девушке на приближение к нему и посещение матчей и тренировок

Суд одобрил первичный запрет на приближение к Тари Исону его бывшей девушки модели Мерилин Родригес. Она не сможет посещать тренировки и матчи баскетболиста.

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