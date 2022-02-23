29 раз, когда ремонт дома превратился в катастрофу

Самостоятельный ремонт — это, конечно, отличная возможность сэкономить на работе профессионалов. Правда, иногда всё может пойти по совершенно неожиданному сценарию, и тогда экономия превращается в дополнительные расходы на исправление ситуации.
Самостоятельный ремонт — это, конечно, отличная возможность сэкономить на работе профессионалов. Правда, иногда всё может пойти по совершенно неожиданному сценарию, и тогда экономия превращается в дополнительные расходы на исправление ситуации.
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