Смех не грех

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29 раз, когда ремонт дома превратился в катастрофу

29 раз, когда ремонт дома превратился в катастрофу

Самостоятельный ремонт — это, конечно, отличная возможность сэкономить на работе профессионалов. Правда, иногда всё может пойти по совершенно неожиданному сценарию, и тогда экономия превращается в дополнительные расходы на исправление ситуации.

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