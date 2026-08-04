Экспорт Карагандинской области вырос на 27%: регион выходит на новые рынки

Карагандинская область увеличила экспорт продукции на 27% за первые четыре месяца 2026 года. Об этом сообщил аким региона Ермаганбет Булекпаев на заседании правительства, посвящённом поддержке отечественных производителей, передает inKaragandy.
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