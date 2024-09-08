Успенская пожаловалась на плохое самочувствие после несчастного случая с дочерью

Певица Любовь Успенская пережила сильный стресс после падения дочери в душе. Единственная дочь Любови Успенской, Татьяна Плаксина, снова столкнулась с серьезной проблемой — она упала в душе и сильно ударилась головой.
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