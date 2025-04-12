Украинцы в Италии возмутились из-за одной детали про Крым в учебниках

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Вице-президент Союза украинских ассоциаций Италии (NAU) Елена Ким возмутилась из-за того, что во многих итальянских учебниках географии Крым признается частью России, об этом сообщает украинское издание "Голка".
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