© Сергей Савостьянов/РИА НовостиПредстоящие контакты президента РФ Владимира Путина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) находятся в проработке.
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