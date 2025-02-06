Депсоцзащиты ЯНАО стал департаментом благополучия в Telegram

Департамент социальной защиты населения ЯНАО в Telegram переименовался в департамент благополучия. Представители ведомства пояснили «Север-Прессу», что решили стать ближе к народу, учитывать его интересы.
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