Крах идеи универсального боевого самолета Вообще сама по себе концепция самолета, который «и швец, и жнец, и на дуде игрец», давно волновала конструкторов многих стран мира.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Крах идеи универсального боевого самолета Вообще сама по себе концепция самолета, который «и швец, и жнец, и на дуде игрец», давно волновала конструкторов многих стран мира.
Свежие комментарии