Цифровизацию здравоохранения обсудили глава минэка РФ Решетников и губернатор Травников

В ходе рабочего визита министра экономического развития РФ Максима Решетникова в Новосибирск, и посещения городской поликлиники №1 подвел итоги эксперимента по внедрению персональных медицинских помощников.
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