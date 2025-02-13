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Флорист Колганова: избегайте цветов с кислым или затхлым запахом

Флорист Колганова: избегайте цветов с кислым или затхлым запахом

День святого Валентина — романтичный праздник. Но у любви тоже бывает много оттенков. Если хотите сделать акцент на нежности и романтике, лучше выбрать сдержанные пастельные тона: они символизируют мягкость и деликатность чувств.

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