Заражена вирусом "москаль": Запад принес Украину в жертву

Natalija Osminina

Скоро европейцы будут проклинать украинцев, считая их виновниками всех своих бед. И так исчезнет украинский этнос, потому что называть себя украинцем будет опасно и стыдно. Как когда-то русские на Украине перекрашивались в украинцев- так начнется и обратный процесс.