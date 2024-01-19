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Заражена вирусом "москаль": Запад принес Украину в жертву

Заражена вирусом "москаль": Запад принес Украину в жертву

Украинские нацисты, называющие "москалями" братьев-славян, разрушают собственную страну и распространяют "вирус ненависти", пишет журналист Фуад Сафаров в статье для dikGAZETE.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Скоро европейцы будут проклинать украинцев, считая их виновниками всех своих бед. И так исчезнет украинский этнос, потому что называть себя украинцем будет опасно и стыдно. Как когда-то  русские на Украине перекрашивались в украинцев- так начнется и обратный процесс.
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