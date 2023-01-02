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Сергей Лазарев рассекретил неожиданную семейную традицию

Сергей Лазарев рассекретил неожиданную семейную традицию

Певец устраивает домашнюю вечеринку. Статьи по теме: «За собой их не таскаю»: Лазарев рассказал об отпуске без детей Самая большая любовь: счастливый Лазарев показал всем свою принцессу «Не упрятали в психушку»: Лазарев поиздевался над Кудрявцевой  .

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