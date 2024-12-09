Евразийская экономика собирается расти быстрее мировой

Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал свой макроэкономический прогноз на 2025–2027 годы. Банк оценивает прежде всего перспективы стран-участниц, к которым помимо России относятся Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан.
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