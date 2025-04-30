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Россию снова "хотят купить": Трамп удерживает русских от разворота на Восток. Предложение озвучено

Россию снова "хотят купить": Трамп удерживает русских от разворота на Восток. Предложение озвучено

Царьград Mattie Neretin - Pool via CNP/Globallookpress Россию снова "хотят купить", считает Леонид Крутаков.

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Комментарии
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А
Александр
Эти переговоры типа массовки, бормочащей «- О чем говорить, когда не о чем говорить?». Пиндосам осталось взорвать «Силу Сибири». А Газпром может копать, может не копать.
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7 час.
Владимир Соловьев
&quot;Допустить Россию в финансовое пространство&quot;  обанкроченного Запада, у которого на кону одни долги и фальшивая валюта?!
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5 час.
Alex Nемо
Это Россия может подумать над вопросом, а стоит ли допускать запад на свою и дружественные территории! А подумать нужно ну очень серьёзно. Ведь, к сожалению, в российских верхах еще достаточно много сторонников тезиса - зачем тратиться на развитие своего, когда можем всё купить на западе...
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4 час.
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