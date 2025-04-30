Россию снова "хотят купить": Трамп удерживает русских от разворота на Восток. Предложение озвучено

Эти переговоры типа массовки, бормочащей «- О чем говорить, когда не о чем говорить?». Пиндосам осталось взорвать «Силу Сибири». А Газпром может копать, может не копать.

Alex Nемо

Это Россия может подумать над вопросом, а стоит ли допускать запад на свою и дружественные территории! А подумать нужно ну очень серьёзно. Ведь, к сожалению, в российских верхах еще достаточно много сторонников тезиса - зачем тратиться на развитие своего, когда можем всё купить на западе...