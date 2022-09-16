Кулеба обрушился с критикой на Германию

Министр иностранных дел Украины обрушился с критикой на правительство Германии за то, что оно продолжает воздерживаться от поставок немецких танков и бронетранспортеров, – сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Популярные статьи
- «Пора проснуться!..» В Госдуме настаивают на жестком зеркальном ответе блоку НАТО на Украине
- Российских учителей, арестованных киевскими неонацистами, грозят судить как военных преступников
- «В советские времена за предательство полагался расстрел»: в Госдуме предложили ужесточить наказание за госизмену
Свежие комментарии