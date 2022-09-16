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Кулеба обрушился с критикой на Германию

Кулеба обрушился с критикой на Германию

Министр иностранных дел Украины обрушился с критикой на правительство Германии за то, что оно продолжает воздерживаться от поставок немецких танков и бронетранспортеров, – сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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