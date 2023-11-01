Эффект Калягина

В Союзе театральных деятелей РФ состоялось очередное заседание секретариата. Он принял предложение председателя союза Александра Калягина о проведении внеочередного съезда СТД, на котором предлагается избрать руководящие органы союза (председателя и секретариат) в обновленном составе, говорится в официальном сообщении СТД.