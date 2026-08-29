Они упали, но хозяйка знает, что делать. Топ-5 рецептов из недозревших яблок

Яблок на яблонях еще очень много, и так обидно, когда они падают, еще не успев созреть. Это может происходить как с осенними, так и с зимними сортами яблок.
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