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АиФ Кухня

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Они упали, но хозяйка знает, что делать. Топ-5 рецептов из недозревших яблок

Они упали, но хозяйка знает, что делать. Топ-5 рецептов из недозревших яблок

Яблок на яблонях еще очень много, и так обидно, когда они падают, еще не успев созреть. Это может происходить как с осенними, так и с зимними сортами яблок.

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