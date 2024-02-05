КЭО рассказал, когда в Карелии в полной мере заработает мусорная реформа

Почти 1000 тонн вторсырья отобрали на первой промышленной сортировке в Карелии. Напомним, раздельный сбор стартовал в апреле, когда в Петрозаводске открылась первая сортировочная станция, в городе установили желтые контейнеры.
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