В соцзащите приняли заявление матери предположительно погибшего в «Крокусе» инвалида

Заявление на выплату родственникам погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» приняли у матери инвалида-колясочника Максима Вербенина, сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы 30 апреля.
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