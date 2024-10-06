Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Двойные британские стандарты: Лондон сильно подставил Вашингтон, выполнив требование ООН.

Двойные британские стандарты: Лондон сильно подставил Вашингтон, выполнив требование ООН.

B марте 2013 года подавляющее большинство жителей архипелага высказалось на референдуме за то, чтобы территория оставалась во владении Соединенного Королевства EAST NEWS Не исключено, что в ближайшее время на карте мира появится еще одна горячая точка.

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