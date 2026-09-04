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Царьград

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Внезапно захотелось жареного или сладкого: О чём кричит организм?

Внезапно захотелось жареного или сладкого: О чём кричит организм?

Внезапно захотелось сладкого, жареного или солёного - и кажется, что организм сам требует именно этого? Нутрициолог объяснила, какие процессы могут стоять за неожиданной тягой к определённым продуктам и на какие микроэлементы стоит обратить внимание.

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