Израильтян предостерегают от поездок в Швецию

Сегодня Штаб по борьбе с терроризмом объявил предостережение для граждан Израиля об опасности поездок в город Мальмё в Швеции, в котором на следующей неделе пройдет Евровидение и ожидается большой приток туристов, в том числе израильтян.
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