Мелания Трамп в мемуарах рассказала о выборах, обысках и покушении

Мемуары Мелании Трамп, опубликованные издательством Skyhorse под названием «Мелания», включают почти 300 страниц, в которых описаны ключевые моменты её жизни: модельная карьера, иммиграция в США, знакомство с Дональдом Трампом, материнство и деятельность в качестве первой леди.