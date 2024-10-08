Мелания Трамп в мемуарах рассказала о выборах, обысках и покушении

Мемуары Мелании Трамп, опубликованные издательством Skyhorse под названием «Мелания», включают почти 300 страниц, в которых описаны ключевые моменты её жизни: модельная карьера, иммиграция в США, знакомство с Дональдом Трампом, материнство и деятельность в качестве первой леди.
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