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"Хороший диалог": Кушнер оценил встречу с Путиным

Зять американского лидера Джаред Кушнер положительно оценил прошедшую в Москве встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает газета Wall Street Journal.

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