США захотели ограничить доступ России и Китая к GPT-4 и другим мощным моделям И...

США захотели ограничить доступ России и Китая к GPT-4 и другим мощным моделям ИИМинистерство торговли США рассматривает возможность принятия новых нормативных мер по ограничению доступа Китая, России и некоторых других стран к проприетарных моделям искусственного интеллекта (ИИ), таким как GPT-4, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.