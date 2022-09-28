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Экс-министр иностранных дел Польши поблагодарил США за подрыв "Северного потока"

Экс-министр иностранных дел Польши поблагодарил США за подрыв "Северного потока"

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ "Спасибо, США", – написал в Твиттере экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, опубликовав фотографию с места аварии газопровода "Северный поток – 2".

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