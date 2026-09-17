Сенатор Волошин назвал Украину банкротом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Украина превратилась в зависимую от западных средств страну-банкрота и уже сейчас не может обеспечить потребности населения в социальных правах.
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