Пассажиров возмутило желание Минтранса собирать данные о картах и паролях

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов заявил, что путешественники выступают против инициативы Минтранса, который, согласно сведениям прессы, решил обязать перевозчиков передавать властям данные об IP-адресах, банковских картах, электронной почте покупателей билетов .
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