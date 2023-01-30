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Елена Радионова: «Без русских спортсменов чемпионат Европы стал в разы слабее. Оценки говорят сами за себя»

Бронзовый призер ЧМ-2015 по фигурному катанию Елена Радионова подвела итоги чемпионата Европы, прошедшего в финском Эспоо.

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