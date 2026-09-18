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ФедералПресс

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ЦИК уведомил, что брокколи проиграла на выборах: на Чукотке подвели итоги самого милого голосования в стране

ЦИК уведомил, что брокколи проиграла на выборах: на Чукотке подвели итоги самого милого голосования в стране

АНАДЫРЬ, 18 сентября, ФедералПресс. Пока взрослые в первый день большого голосования шли на настоящие избирательные участки, дошкольники детского сада «Кораблик» в поселке Провидения устроили собственные выборы – с бюллетенями, кабинкой для тайного голосования и урной.

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