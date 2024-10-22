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Комитет по развитию территорий Томской городской думы рассмотрел проект поправок к решению о сохранении объектов деревянного и каменного зодчества

Комитет по развитию территорий Томской городской думы рассмотрел проект поправок к решению о сохранении объектов деревянного и каменного зодчества

Комитет по развитию территорий Томской городской думы рассмотрел проект о внесении изменений в решение "Об установлении особого правового режима для объектов деревянного или каменного зодчества, находящихся в собственности муниципального образования".

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