Комитет по развитию территорий Томской городской думы рассмотрел проект поправок к решению о сохранении объектов деревянного и каменного зодчества

Комитет по развитию территорий Томской городской думы рассмотрел проект о внесении изменений в решение "Об установлении особого правового режима для объектов деревянного или каменного зодчества, находящихся в собственности муниципального образования".
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