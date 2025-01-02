WP: хакеры из китайского правительства взломали секретный офис Минфина США

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru Хакеры из китайского правительства взломали крайне секретный офис Министерства финансов, который применяет экономические санкции против стран и групп лиц, пишет The Washington Post со ссылкой на официальных лиц США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии