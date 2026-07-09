В Индии заявили, что создали новую штурмовую винтовку UGRAM за 100 дней В рамках программы Make in India индийская оборонная промышленность сделала ещё один шаг к самооб.
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В Индии заявили, что создали новую штурмовую винтовку UGRAM за 100 дней В рамках программы Make in India индийская оборонная промышленность сделала ещё один шаг к самооб.
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