Психолог Наумова: как подготовить ребенка к первому лагерю без стресса

Детский психолог Наталья Наумова объясняет, как подготовить ребёнка к первой поездке в лагерь. Обсуждаются важность желания ребёнка, страхи, роль родителей и необходимость возможной консультации психолога для успешной адаптации.
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