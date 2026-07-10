В Поморье школьник заплатит за травлю одноклассника: суд взыскал компенсацию за буллинг

В Холмогорском округе жертве издевательств присудили 40 тысяч рублей компенсации.Холмогорский районный суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу подростка, который несколько месяцев подвергался систематической травле со стороны одноклассника.
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