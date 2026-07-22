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RT Russia

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Артиллерия ВС России уничтожила опорники ВСУ в Запорожской области

Артиллерия ВС России уничтожила опорники ВСУ в Запорожской области

В ходе воздушной разведки в Запорожской области расчёты БПЛА подразделений из группировки войск «Восток» обнаружили сеть блиндажей, укрытий и оборудованных опорных пунктов украиснких оккупантов в лесополосах.

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