Артиллерия ВС России уничтожила опорники ВСУ в Запорожской области

В ходе воздушной разведки в Запорожской области расчёты БПЛА подразделений из группировки войск «Восток» обнаружили сеть блиндажей, укрытий и оборудованных опорных пунктов украиснких оккупантов в лесополосах.
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