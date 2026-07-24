Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Депутат Госдумы Чепа заявил об ослаблении позиций Зеленского

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что позиции Владимира Зеленского ослабевают, а протестные акции в Киеве могут быть лишь видимой частью более масштабной борьбы за власть и политическое влияние на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии