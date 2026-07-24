Депутат Госдумы Чепа заявил об ослаблении позиций Зеленского

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что позиции Владимира Зеленского ослабевают, а протестные акции в Киеве могут быть лишь видимой частью более масштабной борьбы за власть и политическое влияние на Украине.
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